Juve, Campi: “In tre anni di Allegri ho visto alibi, saccenza e sarcasmo”

Dagli studi di Telelombardia, Graziano Campi ha commentato l'operato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, nel suo secondo mandato in bianconero. Ecco le sue parole: "1 vittoria in 8 partite, 7 punti in tutto. C'è solo da sperare finisca presto. Se non è fallimentare la gestione di Allegri, non lo è neanche quella di Marchesi, Maifredi, Ferrara-Zaccheroni e Delneri. Tre anni di nulla tecnico e tattico: solo alibi, sarcasmo e saccenza. E fan talebani. Allegri che vuole insegnare il mestiere a Gianfranco Teotino fa esattamente quello che un giornalista si aspetta in un'intervista: dare qualcosa su cui discutere".