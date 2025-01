Juve, Buffon: “Mondiale per Club? Magari lo giocherò anche io, chissà”

Intervistato dalla FIFA l'ex portiere della Juve Gianluigi Buffon ha parlato del nuovo Mondiale per Club 2025

Gianluigi Buffon è stato per anni uno dei pilastri della Juve e ora resta una leggenda del club bianconero, nonchè capodelegazione della Nazionale Italiana di calcio. Intervistato dalla FIFA Gigi ha parlato del nuovo Mondiale per Club: “Sarà una nuova competizione, un torneo che spingerà tutti i club e i loro giocatori a cercare di vincere e dare il massimo. Penso che sia molto positivo. A volte, come abbiamo visto in molti altri casi, il calcio ha bisogno di inventarsi qualcosa di nuovo, di innovare. E per me questa Coppa del Mondo per Club è una grande opportunità. Mi sarebbe piaciuto giocare il mondiale per club? Oh, sì, mi sarebbe piaciuto molto giocarci. Potrebbe ancora succedere. Chi lo sa? Non sarebbe una sorpresa!“.

Juve al Mondiale per Club

Il nuovo Mondiale per Club 2025 avrà inizio il prossimo 15 giugno e si svolgerà in giro per gli Stati Uniti. La Juve è stata inserita nel Gruppo G e dovrà vedersela con Manchester City, Wydad e Al Ain. Per i bianconeri sarà un’opportunità importante per portare a casa un nuovo trofeo, ma soprattutto nuovi fondi con cui rinforzare le casse del club. Vincere sarà importantissimo, anche se le squadre di alto livello non mancano e non sarà semplice.