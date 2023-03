Juve, Bremer: “Vogliamo risalire la classifica: zero margini di errore”

Dal ritiro con la nazionale brasiliana il difensore della Juve Gleison Bremer ha parlato del momento in casa bianconera

redazionejuvenews

Dopo la convocazione con la nazionale verdeoro all'ultimo minuto, Gleison Bremer dal ritiro con il Brasile ha rilasciato un'intervista a Globo Esporte. "Essere in nazionale è un orgoglio e un sogno che si realizza - ha detto il centrale della Juve -. Ogni squadra è speciale e farò del mio meglio per far parte dell'intero ciclo fino alla Coppa del Mondo 2026. È sempre importante iniziare un ciclo con una buona prestazione e una vittoria. Abituarsi al gruppo e allo staff tecnico e dare il meglio in campo. Sono molto felice ed emozionato”.

Sulla vittoria della Juve contro l'Inter nel derby d'Italia ha aggiunto: "È stata una vittoria molto importante, abbiamo giocato una partita all'altezza di altre fatte in campionato. Stiamo cercando di risalire la classifica e abbiamo zero margini di errore. Ma ci sentiamo ancora più forti come squadra e questo ci permette di vincere partite importanti come quella con l'Inter".

Nonostante la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica, la Juve si trova comunque a soli sette punti di distanza dalla zona Champions League. La squadra di Allegri può quindi davvero sperare di chiudere la stagione tra le prime quattro, ma come specificato da Bremer non ci sarà spazio per errori: vietato sbagliare.