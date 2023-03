Juve, convocazione dell’ultimo minuto per Bremer con il Brasile

"Non è facile fare una lista di 23 atleti. La responsabilità è grande", con queste parole Ramon Menezes, nuovo ct del Brasile , aveva spiegato le convocazioni fatte in vista del match contro Marocco . Il nuovo allenatore, fin qui ct dell'U20 verdeoro, aveva deciso di dare spazio a moltissimi giovani , lasciando fuori giocatori più esperti come i due difensori della Juve Bremer e Danilo.

Un po' a sorpresa, però, Bremer alla fine partirà con la sua nazionale. A seguito dell'infortunio di Marquinhos, infatti, il centrale bianconero è stato aggiunto alla lista dei convocati. Ecco il comunicato: "Il difensore Bremer e l'attaccante Yuri Alberto sono convocati nella nazionale brasiliana per l'amichevole contro il Marocco. Il duo è stato convocato dopo i tagli di Marquinhos e Richarlison, che si sono infortunati e non potranno giocare per la partita del 25 a Tangeri allo stadio Ibn Batouta in Marocco".