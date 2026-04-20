Dopo il successo contro il Bologna, il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato a Sky Sport. Qui sotto le sue parole:

Questa è una vittoria fondamentale per la Juventus? "Sì, sì, è una vittoria fondamentale. Vincere contro il Bologna è sempre difficile, però stasera l'abbiamo fatto in una bella maniera ed è la cosa più importante".

E adesso che siete a soli tre punti dal secondo posto, che cosa pensate? Guardate sempre dietro o cominciate a guardare anche davanti? "No, noi guardiamo noi stessi, pensiamo solo a noi come crescere come squadra, come diventare più forti e penso che quello è il modo giusto per andare avanti".

Ma Spalletti ti obbliga a fare movimenti che tu non vorresti fare? Vorresti più inserirti in area e fare gol oppure hai raggiunto un compromesso con lui? "No, mai, mai. Il mister mi dice cose molto intelligenti, prova a farmi diventare un calciatore più intelligente e sono d'accordo con quello che mi dice. Mi dice di giocare con le mie qualità, vuol dire andare in area, ma anche dare l'equilibrio quando si perde palla, il mister è molto intelligente e molto forte".