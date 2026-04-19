Il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Juventus-Bologna. Di seguito le sue parole.

Il 72% dei tifosi della Juventus sostiene che il prossimo anno la Juventus lotterà per lo Scudetto. C'è fiducia per il prossimo anno?

"Stiamo calmi tutti. Perdiamo una partita e dicono che non si può lottare, che siamo fuori... Si vince una partita e si pensa a vincere il campionato il prossimo anno. Stiamo calmi perché poi tutte queste pressioni che girano anche per i calciatori della nazionale e via dicendo, vengono determinati dai discorsi che facciamo.

Per cui, che in una partita come stasera, che noi ci giochiamo tutto, che è lo snodo fondamentale di quello che può essere questo campionato, non solo per quanto riguarda l'avere a disposizione i soldi per comprare questo o quello. Le carriere dei calciatori vengono ricordate non per il numero delle partite che giochiamo, ma dalla qualità che noi esibiamo in alcune partite, quella di stasera diventa fondamentale. E io che faccio? Vado a parlare del prossimo anno? Stiamo calmi, una bella camomilla ogni tanto prima di andare a letto."

Quali sono le insidie di questa partita contro il Bologna?

"Il Bologna ha una bella mentalità determinata dallo staff tecnico. Hanno continuato a credere nel calcio che fanno, che è un calcio assolutamente moderno, assolutamente feroce di partita giocata, perché la giocano a livelli alti da un punto di vista di ritmo, di scelte, hanno queste qualità di palleggiare corto e poi di spararti la palla dietro la linea difensiva se vai ad aggredire.

Sanno benissimo vedere oltre quello che è il primo passaggio. Diventa un'insidia quella lì, perché si è visto anche poche settimane fa che partita hanno vinto con la Roma in Europa League: è una squadra forte, allenata bene, è un club che ha trovato un equilibrio nel livellamento alto del nostro campionato."