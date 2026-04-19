Tra poco meno di un'ora Juve e Bologna scenderanno in campo all'Allianz Stadium. Di seguito le formazioni ufficiali dei due tecnici
Il match tra Juve e Bologna chiuderà la domenica della 33ª giornata della Serie A con il posticipo dell'Allianz Stadium. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano il terzo successo consecutivo - e il settimo risultato utile di fila- per consolidare il piazzamento in Champions League, staccando anche il Como. Di seguito le probabili della gara.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Holm; McKennie, Locatelli, Cambiaso, Conceiçao, Boga; David. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vlahovic, Perin, Cabal, Milik, Adzic
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Helland, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Sohm, Castro, Cambiaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Skorupski, Dominguez, Dallinga
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