Rassegna Juve – Contro il Bologna solo un pari: Allegri tutto ok?

Oggi è Pasqua, ma le notizie sulla Juve non dormono mai! Il pareggio contro il Bologna è una sentenza: addio scudetto... Allegri che fai?

redazionejuvenews

Buona Pasqua da Juvenews — Oggi è domenica 17 aprile 2022 e la redazione di Juvenews vi augura una buonissima Pasqua.

Tra un pranzo con i parenti e una colomba al cioccolato, è giusto tenere informati i tifosi bianconeri.

Andiamo quindi alla scoperta delle principali notizie di giornata sulla Juve <<<

Pareggio col brivido — In una stagione ricca di alti e bassi, ieri i bianconeri sono incappati nell'ennesimo passo falso. Il Bologna per quanto in forma era una squadra abbordabile per la banda di Massimiliano Allegri, che però hanno dovuto soffrire per arrivare ad un pareggio.

Partita ricca di emozioni, sbloccata nel secondo tempo dal gol di Arnautovic. L'attaccante austriaco alla vigilia lo aveva detto: "Ci danno per sconfitti, ma si gioca in 11 contro 11". E non a caso è stato proprio lui a sbloccare il match. Una partita in salita per la Juve, costretta ad inseguire e a bastare contro il muro rossoblu.

All'80' l'episodio chiave del match: Morata lanciato verso la porta viene steso da Soumarò sul limite dell'aria di rigore. L'arbitro dopo essere andato al VAR non concede il calcio di rigore, ma espelle prima l'autore del fallo e poi Medel, per proteste. Il Bologna in 9 contro 11 difende come può, ma nei minuti finali Vlahovic riesce a spedire la palla in porta, deviando di testa una rovesciata di Morata. 1 a 1.

Addio scudetto — Se fino a ieri lo scudetto sembrava difficile ma ancora possibile, dopo il solo punto conquistato contro il Bologna la Juve deve definitivamente dire addio alle speranze di arrivare prima in classifica.

La squadra di Allegri ora dovrà concentrarsi sul quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per la squadra bianconera.

"Facciamo un passo alla volta. Ora dobbiamo lavorare e stare tranquilli", ha detto Allegri al termine della partita.

Poco per cui stare Allegri — A cinque partite dalla fine la Juventus ha già collezionato 9 pareggi e 5 sconfitte. Troppe per una squadra che vuole puntare al vertice.

Allegri sarebbe dovuto essere l'uomo della ripartenza, ma la realtà dei fatti ci racconta che sia Pirlo che Sarri (pagati molto meno) hanno fatto meglio di lui. L'addio di CR7 e i molti infortuni possono essere solo in parte una scusante: questa squadra gioca male e ha difficoltà a vincere.

Max sarà ancora a lungo l'allenatore bianconero? Al termine della panchina Lapo Elkann, da sempre vicino alla Juve, ha scritto su Twitter: "Stiamo poco allegri!!! Allegri…". Staremo a vedere.