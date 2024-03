Juve, Bojinov: “Il nervosismo limita Vlahovic. Chiesa è un valore aggiunto”

Intervistato a Tmw, Valeri Bojinov ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Lo conosco, era giovane quando ci ho giocato io. Ha un carattere molto molto forte, ha grande consapevolezza dei suoi mezzi, ma lo vedo un po’ nervoso e questo gli fa perdere le sue qualità. Sono sicuro che vorrebbe sempre far gol e vincere, ma deve crescere, non è bello ciò che è successo con l'Hellas perché sta giocando per un grandissimo club. Deve stare calmo, tranquillo e lavorare, la rabbia deve farla vedere sotto porta e spaccare tutto. Non va bene reagire sempre, deve essere un leader sereno. Tutti gli occhi sono puntati su di lui, deve essere da esempio, avere la testa pulita. Ciò non toglie che ha bisogno di supporto, se la squadra gira fa reparto". Inoltre, su Federico Chiesa ha aggiunto: "Ho sempre detto che Chiesa è fondamentale, straordinario e stravedo per lui. Ha avuto un infortunio molto molto grave, avrà bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli. Non so se ci sono problemi, ma se fossi la Juve lo terrei, è un patrimonio, può fare la differenza. Deve essere messo in condizione, ma non si discute, è un valore aggiunto".