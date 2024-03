Cobolli Gigli: “Chi lascerei andare tra Vlahovic e Chiesa? Forse il secondo”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: "A chi rinuncerei tra Vlahovic e Chiesa? Se fosse possibile a nessuno dei due, ma vista la situazione quello che non sta dando ciò che si attende la società è Chiesa. Vlahovic ha commesso un errore molto grave reagendo e facendosi espellere, ha perso il controllo e ha ricevuto una multa. Chiesa è un problema perché va trattato il rinnovo... Non mi indignerei pur essendo sacrificio se fosse ceduto. Conosco Ferrero, non l’ambiente, ci ho lavorato e so che è un uomo equilibrato e capace di gestire una società. Sostanzialmente l’obiettivo deve rimanere entrare almeno in Champions e cercare poi di riequilibrare un bilancio tartassato da scelte sbagliate della vecchia proprietà. Poi servirà far bene pure nel Mondiale per club, al quale la Juve si è qualificata con un po' di fortuna".