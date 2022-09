Juve, occhio ai blackout! Perin: “Siamo noi i responsabili”

Intervistato al termine del match contro il Benfica, il portiere della Juve Mattia Perin ha analizzato i problemi della squadra di Allegri

redazionejuvenews

Questa Juve manca di personalità, della forza necessaria a reagire di fronte alle avversità. In questo inizio di stagione lo abbiamo visto più e più volte. I bianconeri partono bene, mettono in difficoltà l'avversario e magari segnano anche un gol. Poi la magia si spezza, qualcosa va storto e la squadra finisce in balia dell'avversario. La sfida di ieri sera in Champions League contro il Benfica non fa eccezione.

La squadra di Allegri soffre di alcuni gravissimi blackout, interi tratti della partita in cui tutti smettono di giocare a calcio. Una situazione paradossale soprattutto per una squadra che invece punta a vincere e tornare a dominare. A confermare questa ipotesi ci ha pensato Mattia Perin, che al termine della partita ha detto: "Abbiamo iniziato bene e poi c'è stato un black-out. Il motivo? Siamo i responsabili e quindi ne parliamo, stiamo cercando di trovare la quadra. Per ogni problema c'è una soluzione, stiamo cercando di trovarla e sono fiducioso".

Il portiere italiano nonostante i due gol subiti è stato uno dei migliori in campo, autore di diverse parate importanti. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 6,5: "Due interventi in sicurezza su Ramos in avvio, poi si mette l’elmetto. Salvato dal palo, nulla può sul rigore ma nel finale evita un passivo più pesante con diverse buone parate. Giallo per la baruffa con Joao Mario". L'assenza di Szczesny con lui in campo non si nota più di tanto, ci sono problemi ben più gravi a cui pensare.