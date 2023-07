Juve, Bernardeschi: “Mi dispiace umanamente per Bonucci, l’ho sentito…”

L'ex Juve Federico Bernardeschi, è stato ospite degli studi di SkySport per parlare di diversi temi di mercato tra cui la questione Bonucci. Ecco le sue parole: "A me dispiace tanto per questa situazione, non credo sia facile per nessuno, soprattutto per Leo. L'ho sentito e sicuramente avrebbe meritato di uscire in un modo differente, se proprio doveva accadere. Ci sono dinamiche interne che io da fuori non conosco, ma vedere un simbolo di un club come Leo essere in questa situazione, umanamente parlando dispiace".