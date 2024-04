Juve, Baggio: “Yildiz mi piace molto. Ha delle qualità incredibili”

Intervistato per Tuttosport, Roberto Baggio ha parlato di Kenan Yildiz e altri argomenti in ottica Juventus. Ecco le sue parole: "Yildiz mi piace molto, ha delle qualità incredibili. Detto questo, credo che il calcio in Italia sia sempre stato e sia tuttora molto difficile. I tempi poi sono cambiati, quello che vediamo oggi è uno sport completamente diverso, c’è molto più studio, più conoscenza e più cultura. Una volta giocavamo sempre e solo con la palla. Era l’attrezzo che non dovevamo mai perdere o abbandonare. Problemi a centrocampo? Non saprei, non essendo dentro l’ambiente è difficile per me dare qualsiasi tipo di valutazione. Quel che mi sento di dire è che la Juventus, anche se quest’anno non è più in corsa per lo scudetto, rimane una squadra difficilissima da affrontare".