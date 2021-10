Juve, l’attacco gira a vuoto: Morata verso l’addio, il sogno resta Vlahovic

L'attacco della Juve fatica ad ingranare e Morata continua a deludere. Chi potrebbe essere il suo sostituto? Vlahovic oppure Kaio Jorge

redazionejuvenews

Le due partite contro Inter e Sassuolo hanno dimostrato una volta per tutte che fare un solo gol non sempre è abbastanza. Vincere di corto muso è la specialità di Massimiliano Allegri, ma l'1 a 0 è un risultato che non può bastare per una grande squadra che vuole puntare in alto come la Juventus. L'attacco bianconero non va, quasi incapace di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Soltanto Chiesa e Dybala sembrano in grado di creare reali occasioni da gol, per il resto zero. A deludere in maniera particolare è Alvaro Morata, fermo a soli due gol in campionato e veramente disastroso nella partita contro i neroverdi. La Juventus comincia a pensare al futuro, che potrebbe essere senza l'attaccante spagnolo.

Partiamo da un presupposto: Morata non è ancora a tutti gli effetti un giocatore bianconero. La Juventus ha infatti pagato 20 milioni per il prestito del giocatore dall'Atletico Madrid, ma deve ancora versare altri 35 milioni per poter accaparrarsi il suo cartellino. Ora come ora questa possibilità sembra decisamente remota. Lo spagnolo, infatti, non si sta rivelando decisivo per i bianconeri e spendere così tanto per lui sembra una mossa alquanto azzardata. Massimiliano Allegri stima le doti dell'ex Chelsea, ma le prestazioni viste in campo non giocano a suo favore.

Il sogno dei bianconeri si chiama Dusan Vlahovic, ma il costo del bomber serbo è decisamente alto, probabilmente superiore alle disponibilità economiche del club torinese. Certo che l'attaccante della Fiorentina costa "solamente" 30 milioni in più rispetto a Morata... e in quest'ottica il suo prezzo sembra essere quasi ragionevole. Se la Juventus volesse acquistare Vlahovic, sicuramente non lo farebbe nel corso della sessione di mercato invernale. Fino a fine anno, quindi, Massimiliano Allegri dovrà affidarsi ai giocatori presenti in rosa. Se le prestazioni di Morata non dovessero migliorare, Max potrebbe pensare di puntare su Kaio Jorge, che al contrario sta stupendo tutto il mondo bianconero. Che sia lui il futuro della Juventus?