Juve, attacco in affanno: il dato dell’ultimo mese in campionato

Dal 4-2 contro i blucerchiati dello scorso 12 marzo solamente tre le reti segnate per i bianconeri in Serie A. Attaccanti in crisi

A questa Juve mancano le reti dei suoi big. A partire dall'ex viola Dusan Vlahovic (con 11 gol all'attivo tra campionato, Europa e Champions league) che non segna più su azione da quasi 1000' (togliendo il rigore a Friburgo). Ma oltre al serbo -in dubbio per la prossima stagione- fanno fatica un po' tutti gli attaccanti bianconeri. I gol scarseggiano e il 'corto muso' è un po' l'emblema di questo 'stallo' sotto porta.

Dopo il 4-2 contro la Sampdoria, dal 17 marzo a oggi solo tre i gol messi a segno in campionato: Rabiot (contro la Lazio), Kean (contro l'Hellas) e Kostic (contro l'Inter). Crisi anche per Milik che -dal recupero dell'infortunio- non segna dalla gara contro la Dea del 22 gennaio scorso. Stessa cosa anche per il campione del Mondo Angel Di Maria -a digiuno dallo scorso 9 marzo con il Friburgo- e per Federico Chiesa che -tra uno stop e l'altro- ha collezionato solamente due gol in coppa (uno in Coppa Italia e uno in Europa league) ed è ancora a secco in campionato.

Un altro dato interessante su cui vale la pena soffermarsi: quando la Juve non subisce gol, poi vince sempre (un solo 0-0 quest'anno). Solo che quando subisce gol, non vince quasi mai (fin qui: 12 sconfitte, 6 pareggi e 4 vittorie). Insomma sono ragionamenti che andrebbero approfonditi per capire in che direzione sta andando la squadra e che percorso bisognerà intraprendere in ottica futura.