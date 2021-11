Juve, Arthur tra plusvalenze e delusioni: che fare del brasiliano?

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà ha parlato del trasferimento di Arthur alla Juventus

A 25 anni ci sono i presupposti per un giudizio completo. Nel caso del brasiliano funziona così: le doti tecniche non si discutono, i piedi sono buoni, ma in Europa non incide come era accaduto con il Gremio. I più maliziosi sono pronti a ricamare aggiungendo l’asso di briscola: se incidesse, il Barcellona non se ne sarebbe sbarazzato facilmente. All’obiezione "ma ha preso in cambio Pjanic" dobbiamo aggiungere che il bosniaco era reduce dalla peggiore stagione con la Juve. E che in Catalogna ha fatto peggio, quindi arriviamo alla seguente conclusione: in nome della plusvalenza c’è stata miopia sulle valutazioni tecniche. Arthur è banale nelle sue giocate, verticalizza poco, fisicamente non è un’aquila e spesso resta ai box per infortunio. Insomma, un mezzo disastro.