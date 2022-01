Juve, l’Arsenal non molla Arthur: nuovi contatti con il suo agente

Ieri la dirigenza dell'Arsenal ha incontrato l'agente di Arthur. Addio in vista per il centrocampista della Juve?

A dieci giorni dalla fine del mercato invernale la Juventus non ha ancora chiuso nessuna trattativa, ne in entrata ne in uscita. La crisi economica e i risultati altalenanti impediscono alla dirigenza bianconera di investire con forza sul mercato. La rosa di Massimiliano Allegri avrebbe bisogno di rinforzi di spessore per essere ancor più competitiva, ma questi rinforzi costano e al momento sembra che la Juventus non possa permetterseli. Che fare? L'unica possibilità è quella di vendere. In caso di cessione i bianconeri libererebbero uno slot nella squadra e avrebbero a disposizione il denaro per poter investire sul mercato.

Il primo riguarda la formula: i bianconeri si aspettano almeno un prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto, niente prestito secco per sei mesi. Il secondo riguarda invece il sostituto. A pochi giorni dalla fine del calciomercato la Juventus non vuole ritrovarsi con un buco in rosa e nessun giocatore pronto a sostituirlo. Per questo motivo mentre l'Arsenal tratta con il giocatore, la dirigenza bianconera è alla ricerca di possibili alternative. Il nome in cima alla lista è quello di Zakaria, in uscita dal Borussi Monchegladbach. Il mediano svizzero ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha già annunciato di non volerlo rinnovare. Per il momento la squadra tedesca, però, non apre ad una cessione immediata.