Ramsey rifiuta la Liga: vuole tornare in Premier

La Juventus continua a cercare una destinazione per il gallese, messo sul mercato dalla società e dallo stesso Massimiliano Allegri, che però non continua a fare muro

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato il girone di ritorno con due vittorie in tre partite, con la primo match dell'anno pareggiato contro il Napoli allo Stadium seguito dalle due vittorie contro la Roma in rimonta e contro l'Udinese di sabato sera. Gli uomini di Allegri si sono portati al quinto posto in classifica ad un punto di distanza dall'Atalanta quarta, che però ha una partita ancora da recuperare. I bianconeri, prima dello scontro diretto contro il Milan in programma domenica sera, devono spostare la loro attenzione sulla CoppaItalia, che domani sera li vedrà scendere in campo contro la Sampdoria tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Una partita da vincere, per continuare il cammino nel torneo, di cui la Juventus detiene la vittoria, ottenuta nello scorso campionato.

Insieme al campo, i bianconeri sono anche attenti a quanto succede al di fuori del rettangolo verde, con il mese di gennaio che ha infatti testimoniato l'inizio della sessione invernale del calciomercato: la Juventus non dovrebbe effettuare grandi colpi in questo mese, né la dirigenza sta cercando qualcuno per sostituire l'infortunato Federico Chiesa. Cherubini sta infatti preparandosi al mercato estivo, durante il quale la squadra verrà rinforzata e vedrà molti cambiamenti, con molti giocatori destinati a partire.

Uno che dovrebbe partire invece in questa sessione è il centrocampista gallese AaronRamsey: messo sul mercato dalla società e dallo stesso Allegri, che lo ha annunciato in conferenza stampa, il giocatore non è mai entrato in sintonia con l'ambiente bianconero da quando è arrivato, e la società sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Molte però sono le offerte che Ramsey ha già rifiutato: prima su tutte quella del Burnley, club di Premier League ultimo in classifica, oltre ad alcune offerte da club spagnoli. Il gallese vuole tornare a giocare in Premier League, e ora si aspetta una risposta sul CrystalPalace, che ha ottenuto dalla Juventus il via libera per parlarci.