Juve, torna il fattore Allianz Stadium: in casa 4 clean sheet e 4 vittorie

Se la Juve non subisce gol, vince. Con il 4-0 contro l'Empoli salgono a i clean sheet bianconeri in questa Serie A

redazionejuvenews

Per anni l'Allianz Stadium è stato il fortino bianconero, teatro di vittorie e record. La Juve in casa era quasi imbattibile, spinta dal tifo del proprio pubblico verso la vittoria. Nelle ultime stagioni, però, il fattore casa è un po' andato scemando, tanto che ora in molte occasioni lo Stadium non è più neanche più pieno. Manca entusiasmo, mancano i tifosi e di conseguenza mancano i punti. L'inversione di tendenza è possibile e non può che partire dalle prestazioni.

Con la vittoria per 4-0 contro l'Empoli la squadra di Allegri non solo ha portato a casa tre punti preziosi per la classifica, ma per la sesta volta in questa Serie A ha mantenuto inviolata la porta. Sei clean sheet su undici partite: nonostante i vari problemi la difesa resta il punto forte di questa squadra. Bremer, Danilo, Bonucci, ma anche Alex Sandro e un centrocampo più compatto. Quando la Juve non subisce gol, vince.

Sassuolo, Spezia, Bologna e Empoli: quattro porte inviolate tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, quattro vittorie. E non importa tanto chi siano i titolari visto che con o senza Bremer (infortunato) il risultato non cambia. La forza del gioco di Allegri è sempre stata la difesa che lentamente sta tornando sui livelli di tempo. Il primo passo per tornare a vincere. Il primo passo per riportare il pubblico allo stadio.