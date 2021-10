La Juve ufficializza tutti gli allenatori del settore giovanile femminile

Il club bianconero ufficializza tutti i tecnici del settore giovanile femminile

Sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha ufficializzato tutti i suoi allenatori delle squadre del settore giovanile femminile : "Sono 150 le ragazze che compongono i vari gruppi, di seguito la panoramica completa, con il dettaglio dei campionati che li vedono coinvolti. Ricordiamo che, eccezion fatta per l'Under 19, che gioca allo Stadio “Walter Righi” a Borgaro Torinese, tutte le altre categorie disputano le gare in casa a Garino .

L'Under 19 è Iscritta al campionato Primavera femminile, suddiviso in due gironi al termine dei quali le le migliori quattro qualificate di entrambi i gironi si affrontano in Primavera nella fase finale.

Iscritta al campionato U15 maschile provinciale su deroga della FIGC per disputare un campionato più competitivo, disputerà poi la fase finale con le pari età del femminile. Le nostre ragazze sono classe 2005 e 2006 e affrontano i maschi classe 2007. Si gioca undici contro undici.

Iscritta al campionato U17 femminile regionale, gioca da sotto età la stagione regolare, per poi giocare le fasi finali con le pari età. Con le Under 17 le gare si giocano undici contro undici, mentre le Under 15 nove contro nove.