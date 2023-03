Juve, Allegri sorride: Miretti può tornare per la gara col Verona

Fabio Miretti sta smaltendo il problema agli adduttori che lo avevano costretto a fermarsi dopo Friburgo: può tornare a disposizione subito

redazionejuvenews

E' un weekend in cui la Juventus può tirare il fiato, con le Nazionali a prendersi la scena e i campionati in stand-by. E la squadra bianconera continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. In attesa di conoscere novità relative al ricorso per la penalizzazione, si riparte dalla vittoria nel derby d'Italia, una partita che ha dato fiducia per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali.

Tra i calciatori che sono lontani da Torino perché impegnati con le loro Nazionali, la Vecchia Signora si allena in numero ristretto. Tra coloro i quali sono rimasti con la Juventus ci sono anche quei calciatori indisponibili sulla via del recupero. Elementi che Allegri vorrebbe provare a recuperare in vista del prossimo impegno in Serie A contro il Verona.

Chi viaggia verso il recupero è Fabio Miretti, fermato da un problema agli adduttori lo scorso 17 marzo ed indisponibile per l'ultimo turno di Serie A. Il giovane classe 2003 però è sulla via del recupero e può tornare a disposizione per la sfida contro i gialloblù, in programma il prossimo 1 aprile all'Allianz Stadium. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni ma al momento sono molte le chances che possa rientrare subito tra i convocati del tecnico bianconero. Una buona notizia per la Vecchia Signora visto il bollettino medico delle ultime uscite.