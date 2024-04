Juve, Allegri: “Importante tornare a vincere. Alex Sandro non merita i fischi”

Al termine della partita contro la Lazio l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity: "Le decisioni arbitrali vanno accettate, l'arbitro fischia o non fischia. Tornare a vincere era importante, contro un'ottima Lazio. La competizione non è chiusa ma ora dobbiamo tornare a fare bene anche in campionato".

"I ragazzi sono stati bravi a rimanere in equilibrio - ha continuato -. Mi dispiace per i tanti fischi per Alex Sandro, che ha 300 presenze con la Juve e ha fatto due ottimi interventi. Non se li merita".