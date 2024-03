Juve, Aghemo: “Chiesa in ballottaggio con Yildiz per la sfida alla Lazio”

In collegamento per Sky Sport 24, Paolo Aghemo ha parlato delle ultime novità in casa Juventus in vista dell'impegno di campionato contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Allegri vuole finire bene questa stagione, riportando l'entusiasmo. I primi obiettivi sono quelli di non subire sconfitte e tornare a non prendere gol, come nella partita con il Genoa. C'è stato tanto lavoro dal punto di vista psicologico per un ambiente che ha risentito di questo periodo. Anche rilanciare Chiesa sarà un altro obiettivo di questo finale di stagione, domani tornerà alla Continassa assieme agli altri nazionali e la Juve si aspetta possa replicare la prestazione di Napoli e l'inizio di stagione. L'unico ballottaggio di formazione è proprio tra quest'ultimo e Yildiz, Kean guiderà l'attacco".