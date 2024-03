Juve, Enrico Chiesa: “Ruolo di Federico? Non faccio l’allenatore”

Intervistato da SportitaliaEnrico Chiesa, padre dell'attaccante della JuveFederico, ha detto: "Io credo che per diventare giocatore, puoi avere tutte le qualità tecniche, ma soprattutto il comportamento dentro e fuori dal calcio. Credo che Federico lo stia mostrando. Ci vuole un equilibrio nel comportamento e questo equilibrio te lo dà l’ambiente attorno a te, le persone che ti stanno vicino. Il suo ruolo? Lo sai meglio di me. Non faccio l’allenatore. Sono un osservatore. Per rispetto dei ruoli, non entrerò nel merito. Credo che lui abbia una grande forza fisica, mi assomigli. E credo che questa sua forza sia venuta fuori nelle partite internazionali, come quando ha vinto l’Europeo".