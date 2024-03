Juve, Adani: “Mancanza di rispetto da parte di Allegri”

Dagli studi della DS, Lele Adani ha commentato le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, nel post partita del match contro il Genoa. Ecco cosa ha detto: ''La cosa più importante che deve essere sempre chiara e io parlo per me, a me non interessa avere un rapporto con Allegri, Inzaghi, Pioli, d'Aversa, Nicola eccetera. A me interessa mettermi in mezzo tra i protagonisti che sono questi allenatori, i calciatori, i dirigenti sportivi e la gente. Un comunicatore cerca di fare da tramite e prendere tutto quello che loro ci danno e offrirlo a chi ci ha ascolta che paga abbonamenti e spende soldi per lo stadio".