Juve, 1 punto in 3 partite: fischi da parte dello Stadium a fine partita

Perdere contro l'Inter per quanto doloroso è qualcosa di più che comprensibile. La squadra di Inzaghi è una corrazzata costruita per puntare allo scudetto, in un periodo di forma ottimo e autrice fin qui di una stagione praticamente perfetta.

Al contrario perdere contro l'Udinese evidenzia un problema serio in casa Juve , soprattutto se si pensa che la squadra di Allegri nelle ultime tre partite ha conquistato appena un punto in classifica.

I bianconeri nel giro di poche settimane sono passati dal lottare testa a testa per lo scudetto all'essere sette punti dietro l'Inter, che deve anche recuperare una partita. Per questo al termine della partita contro l'Udinese lo Stadium ha fischiato i giocatori in campo: serve una svolta, così non va.