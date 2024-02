Jugovic: “Yildiz? Bello vedere la Juve puntare sui giovani”

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della stella Yildiz.

Vladimir Jugovic, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Impressioni su Yildiz? Gran talento. Bello vedere che la Juve adesso ha fiducia anche nei giovanissimi. Ai miei tempi se non avevi vinto qualcosa prima di arrivare a Torino, non ti compravano proprio.