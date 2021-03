Jacobelli: “La Juventus in estate si troverà di fronte ad un bivio…”

Il direttore di Tuttosport ha parlato

TORINO - Xavier Jacobelli , direttore editoriale del noto quotidiano sportivo "Tuttosport", ha parlato ai microfoni di TMW Radio del cammino della Juventus in questa stagione, con uno sguardo al prossimo campionato di Serie A per i bianconeri. Queste le sue parole: "Se vedremo Allegri su una panchina il prossimo anno? Sì, sono d'accordo. Il ritorno sulla scena mediatica di Allegri ha di nuovo riproposto la candidatura dell'allenatore italiano, il più vittorioso nell'ultimo decennio, per una panchina di A. Il futuro di Andrea Pirlo con la Juventus? Come ogni allenatore, Pirlo sa che sono i risultati a determinare sfortune e fortune di una carriera. La Juventus in estate si troverà di fronte a un bivio: continuare con Pirlo, rinnovandogli la fiducia, o scegliere un altro allenatore. Un cambio in corsa se dovessero arrivare risultati negativi? Non mi pare che sia un'opzione presa in considerazione dalla società. Adesso ci sarà il derby, il 3 aprile, con il Torino assetato di punti. Sarà molto importante".

Poi ancora: "Roberto Mancini il profilo giusto per la Juventus dopo gli Europei? Mancini si è legato alla Federazione fino al Mondiale del 2022. E Gravina più volte ha dichiarato di voler proseguire con lui. Poi la scelta spetta al tecnico che sta lavorando molto bene. Ha fatto qualcosa di formidabile negli ultimi anni, dopo le macerie di Ventura. Eravamo al posto numero 21 nel ranking della FIFA, ora siamo al 10°. Allegri domenica ha usato parole significative, sottolineando come sia rimasto ottimo il rapporto con Agnelli". Diversa invece l'opinione di Mario Somma su Allegri: "So da fonte attendibilissima che la Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Allegri? Da come ha parlato non andrà alla Juventus e non andrà all’estero. Se resta in Italia, i giallorossi sono la principale opzione per lui".