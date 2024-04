Jacobelli: “Credo che uno tra Vlahovic e Chiesa lascerà la Juventus”

Dagli studi di Rai Sport, Xavier Jacobelli ha parlato dei progetti per il futuro della Juventus. Ecco le sue parole: "Nel futuro della Juventus vedo la necessità di vendere. È vero che c'è questo disegno di rinnovamento e di cambiamento che dipenderà anche da Allegri ma non possiamo dimenticare che questa proprietà nell'arco di 4 anni ha iniettato 900 mln di euro nelle casse della Juventus. Io credo che in estate uno tra Vlahovic e Chiesa debba essere sacrificato altrimenti arrivare a giocatori molto importanti e costosi non sarà facile. Si è parlato di Zirkzee ma dobbiamo capire la posizione del Bayern e stiamo parlando di giocatori molto costosi. Giuntoli non parla ma è nel suo stile, lui fa e poi magari commenta. La sua bravura è quella di andare a trovare giocatori se possibile che non comportino grandi esborsi da parte della Juventus come Felipe Anderson che arriverà a parametro zero. Ma ci vorranno altri giocatori e per procedere in questa direzione secondo me servirà un sacrificio".