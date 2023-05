Jacobelli: “Allegri? Ha fatto il possibile senza avere mai tutta la rosa”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla situazione della Juventus. Ecco le sue parole: "La data cruciale è il 22 maggio, con la Corte d'Appello Federale emetterà il nuovo verdetto. Da lì discenderà la nuova classifica, si capirà se la società procederà per il patteggiamento sul filone stipendi. Tutto è interdipendente. E poi parteciperà o no alle coppe? Ora la Juve deve vincere le ultime tre partite e vedere con la penalità a che punto sia e cosa farà. Di sicuro c'è il nuovo ds che ci sarà. Da Napoli arrivano voci di un Giuntoli sempre più vicino. Ma da Napoli pare poter andare via anche Spalletti, e sarebbe una separazione clamorosa dopo quanto successo quest'anno con una stagione fenomenale. Allegri? Sul campo, alla luce di tutto quello che gli è capitato, a partire dall'infortunio di Pogba in estate, ha fatto i salti mortali carpiati senza rete. ha schierato 105 formazioni diverse su 105 partite non per suo volere ma perché non aveva mai tutta la rosa a disposizione.