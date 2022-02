Italiano: “Quello che ha detto Allegri mi ha fatto piacere. Siamo temibili”

Il tecnico della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta e ha risposto alle parole di Allegri.

Ieri, dopo il pareggio per 1-1 nel Derby della Mole, Massimiliano Allegri ha parlato delle squadre coinvolte nella corsa Champions: "Oltre all'Atalanta, c'è la Lazio, che ormai è rientrata e poi dipende dai prossimi risultati per la Fiorentina. La Roma è più indietro, ma ci sono ancora 12 partite". Il tecnico bianconero quindi ha inserito i viola nella lotta per il quarto posto. Un messaggio che non è sfuggito a Vincenzo Italiano. Oggi il tecnico della squadra viola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l'Atalanta. E non poteva non esserci un commento a quanto detto dal collega juventino.