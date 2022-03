Italia, Pandev: “Occhio alla Macedonia. Bonucci e Chiellini? Formidabili”

L'Italia si prepara ad affrontare la Macedonia nei playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar2022. Pandev teme Bonucci e Chiellini

In vista del match tra Italia e Macedonia , valido per i playoff di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 , la leggenda macedone Goran Pandev ha parlato della sua nazionale: "Io non giocherò, avevo deciso di chiudere con la Macedonia già prima dell’Europeo: è giusto che crescano i giovani. Contro le big la Macedonia tira fuori il meglio . Più attenzione, più motivazioni: contro i campioni vogliono giocare bene tutti. La mentalità balcanica è questa: puoi battere la Germania e perdere con Andorra".

Tra le fila della nazionale italiana potrebbero non esserci Bonucci e Chiellini: "Giocano insieme da una vita e si conoscono a memoria: se non ci saranno, sarà un bel vantaggio per noi. A me piace molto anche Bastoni: farà una gran carriera. Donnarumma? Chissà quanti altri errori gli capiterà di fare: resta uno dei cinque portieri più forti d’Europa, un episodio non cambia il valore di un giocatore. Immobile? Non è facile neanche alla Lazio: hai la piazza addosso. Ma con Sarri la squadra gioca molto per lui e forse in Nazionale sente un po’ di pressione: normale, da titolare di una squadra che ha sempre avuto grandissimi centravanti. Ma lui è utile per il gioco che vuole Mancini: forse ha solo bisogno di fare due o tre gol di seguito, per sbloccarsi".