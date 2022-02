Inzaghi: “Juve? Visto il trend ed il mercato fatto, saranno in lotta per lo scudetto fino alla fine”

Il tecnico dell'Inter ha parlato

redazionejuvenews

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool: "Personalmente sono molto soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni. Per 70' abbiamo fatto un grandissimo derby, a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Poi è normale che avendo preso 1 punto su 6 non sono soddisfatto, ma per ciò che abbiamo espresso abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre che con noi e con la Juventus, visto il trend e il mercato fatto, daranno vita ad un campionato aperto e che si giocherà sui dettagli fino all'ultima giornata.

Le inglesi sono molto forti, hanno vinto tutte il girone a parte il Chelsea che ha perso il primato all'ultima giornata. Il Liverpool è una delle squadre più importanti in Europa, ma sono contento che la nostra società, i tifosi e i ragazzi stessi si meritino di giocare partite contro avversarie di questo blasone. Da tanti anni non facevamo un ottavo di finale, sarà molto difficile ma cercheremo di giocarcela con le nostre armi. Sulla carta il Liverpool è favorito, ma le partite vanno sempre giocate. Noi sappiamo, ed è quel che chiederò alla squadra, che dobbiamo scendere in campo proponendo il nostro gioco. Vorrò i ragazzi con la mente libera. In queste partite la determinazione farà la differenza e i miei ragazzi hanno dimostrato di averne da vendere fin da inizio stagione.

Sapevamo che avremmo affrontato Milan e Napoli prima del Liverpool e non siamo stati da meno, abbiamo fatto grandi partite. Personalmente sono molto soddisfatto delle ultime due prestazioni, per 70' abbiamo fatto un grandissimo derby e a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, anche in Coppa Italia contro la Roma abbiamo dominato. È normale che un punto su sei disponibili non soddisfano, ma per quello che abbiamo espresso abbiamo fatto due ottime partite contro due grandissime squadre".