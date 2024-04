Inter, Inzaghi: “La vittoria contro la Juventus è stata importante”

In conferenza stampa, Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è ritornato sul successo della sua squadra contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Le speranze c'erano quando abbiamo iniziato qui, quando abbiamo lavorato a 38-40 gradi in Giappone e i ragazzi lavoravano nel modo giusto nonostante un clima non dei migliori. Poi il percorso è stato lungo, abbiamo avuto tante partite difficili, ricordarne solo una mi è complicato. È normale che lo scontro diretto con la Juventus per noi è stato importante". Inoltre, sul match contro il Milan ha aggiunto: "Il derby è sempre il derby, quindi ci sono ottime sensazioni. In questi giorni abbiamo lavorato tanto e bene, domani potrebbe essere una giornata speciale per l'Inter".