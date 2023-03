Inter-Juventus: designato l’arbitro della sfida

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro l'Inter nel derby d'Italia in programma allo stadio SanSiro di Milano. I bianconeri cercheranno di ottenere il miglior risultato possibile per cercare di avvicinarsi ai nerazzurri secondi in classifica a 12 punti di distacco, al netto della penalizzazione che verrà discussa a breve.