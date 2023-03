“Inter-Juve andrà rigiocata!”, la notizia sul VAR che li fa impazzire

A fine partita - come era ovvio - la pioggia di polemiche e di fango contro la Juventus che viene messa di nuovo al centro del bersaglio per essere colpita in ogni modo possibile. A rispondere, ci ha pensato Max Allegri che ancora una volta ha fatto non solo da scudo a tutto l'ambiente ma ha anche messo al loro posto quei fantastici commentatori da salotto che volevano spiegargli i perché ed i per come. Ma forse, questo non è bastato.