Inter-Juve / Allegri sconfitto ancora, va esonerato? VOTA ORA

Una sconfitta molto pesante quella raccolta dalla Juventus contro l'Inter. L'ennesima consecutiva per Massimiliano Allegri che adesso deve dare una svolta ad una stagione che rischia di essere maledettamente compromessa. L'Europa League, sembra essere al momento l'unica cosa su cui puntare - e di corsa - vista la possibilità di nuove penalizzazioni in Campionato. In questi minuti, sui social, sono tantissimi i tifosi che stanno incolpando Allegri di non aver dato nessuna organizzazione di gioco ai bianconeri. Motivo per cui - secondo molti - sarebbe il caso di mandare via il tecnico per affidarla, magari, a uno come Montero. Qui sotto, il sondaggio per dire la vostra. Secondo te, Allegri, va esonerato? VOTA