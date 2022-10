Inter, Inzaghi avverte: “Ora stiamo bene. Spero di avere Brozovic con la Juve”

Se da una parte la Juve ha vinto con il Lecce , dall'altra l' Inter ha fatto altrettanto con la Sampdoria. Le due squadre si affronteranno nell'attesissimo Derby d'Italia la prossima domenica: una sfida che si prospetta già decisiva . Al termine della partita contro i blucerchiati l'allenatore dell'Inter Inzaghi ha detto: " Dobbiamo continuare come stiamo facendo adesso , sappiamo che da qui alla sosta abbiamo un calendario tosto. Adesso dobbiamo continuare, stiamo andando forte e stanno andando forte anche le altre. Siamo in una striscia favorevole, ma nessuno aspetta".

"In questo momento veniamo da una serie importante di partite, la crescita vuol dire non fermarsi. La classifica è simile allo scorso anno, la Champions è stata uguale - ha continuato. L'anno scorso in questo periodo c'era una situazione diversa, adesso sappiamo di avere queste tre partite più Monaco e sappiamo di non doverci fermare. Il calendario è impegnativo, adesso arriva la sosta e affrontiamo le prossime partite nel migliore dei modi".