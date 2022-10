Cruciani: “Mi auguro errori arbitrali a favore della Juve con l’Inter”

Nell'ultima giornata di Serie A ci sono state molte polemiche legate a Fiorentina-Inter, vinta dai nerazzurri per 4-3, ma con un mancato cartellino rosso a Dimarco che ha scatenato molte polemiche. A tal proposito si è espresso Giuseppe Cruciani, ospite di Juventibus Live: "Se questa partita qua fosse stata Fiorentina-Juventus, ci sarebbe stata una mezza guerra civile in tutte le sedi, stampa, giornali ecc. Questo va ribadito e va ribadita questa disparità di trattamento, non solo della grande stampa ma un po’ di tutti. L’Inter vince e i titoli principali sono sulla vittoria dell’Inter, sull’Inter che ci mette cuore e che non si arrende mai…che io poi questa cosa che non si arrende mai non la capisco".