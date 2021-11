In Inghilterra sicuri: Pogba lascerà lo Untied

Il calciatore dei Red Devils in scadenza di contratto non rinnoverà il suo accordo con il club inglese

La Juventus ha rialzato la testa in Europa dopo le ultime due disastrose usate in campionato: le sconfitte contro Sassuolo e Verona hanno spedito i bianconeri a meno 16 punti dalla vetta della classifica, occupata da Napoli e Milan, e di fronte a loro hanno una scalata quasi impossibile. Migliore invece è la situazione in Europa, con i bianconeri che hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Ora la squadra di Allegri potrà concentrarsi sul campionato e sul recuperare più punti possibili alle prime posizioni, per arrivare a marzo e vedere quale potrebbe essere l'obiettivo finale per i bianconeri in campionato.

Le amnesie di questo inizio di stagione sono anche in parte dovute ad un reparto, quello del centrocampo, che ha fatto fatica ad ingranare all'inizio, e che adesso sembra aver trovato una maggiore quadratura. Il reparto è comunque quello maggiormente deficitario della squadra, e la società ne è al corrente ed è pronta ad intervenire. Il primo nome sul taccuino di Cherubini è quello dell'ex giocatore bianconero e nazionale francese Paul Pogba, che a fine stagione arriverà a scadenza di contratto con il Manchester Untied. Pogba, da quando ha lasciato Torino per tornare nel club che lo ha cresciuto, non ha impressionato, anzi ha abbassato il suo rendimento e fatto parlare di se più per le cattive prestazioni che per altro.

Proprio per questo la sua avventura con i Red Devils sembra finita, vista anche la scadenza del contratto alla fine della stagione: Pogba avrebbe infatti deciso di non rinnovare, con il Manchester che si sarebbe arreso all'idea di perdere a zero il giocatore. A confermare il tutto è anche il Daily Mail, che parla di come Pogba avrebbe già deciso di non rinnovare e di tornare alla Juventus, che lo ha lanciato e fatto esplodere nel calcio che conta, e dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, con cui ha un grande rapporto.