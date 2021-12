In vendita i biglietti per Juventus-Cagliari

In vendita i tagliandi per Juve-Cagliari

Il sito web ufficiale della Juventusha messo in vendita i biglietti per il prossimo Juventus-Cagliari che andrà in scena all'Allianz Stadium martedì 21 dicembre alle ore 20.45. Di seguito riportiamo il comunicato: "L’ultimo match di campionato del 2021 i bianconeri lo giocheranno in casa contro il Cagliari. L’appuntamento è per martedì 21 dicembre alle ore 20.45, all’Allianz Stadium. La gara contro i sardi non solo chiuderà l’anno solaredella squadra di Mister Allegri, ma coinciderà anche con l’ultima partita del girone di andata. L’obiettivo sarà ovviamente quello di chiudere l’anno e la prima parte di stagione nel miglior modo possibile. E per farlo, come sempre, la vostra spinta dalle tribune sarà fondamentale.