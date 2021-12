Juventus-Genoa: la probabile formazione bianconera

I bianconeri in campo domani contro la squadra rossoblu nella partita valevole per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A che prenderà oggi il via

redazionejuvenews

La Juvetus scenderà oggi in campo alla Continassa per l'ultimo allenamento prima della partita contro il Genoa in programma domani sera all'Allianz Stadium, e valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri cercheranno di ottenere il massimo dalla partita casalinga per tornare alla vittoria davanti al loro pubblico, e per continuare a vincere dopo la partita contro la Salernitana, dominata ma vinta con soli due gol di scarto nonostante la grande mole di occasioni da gol create.

Nella partita contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha fatto alcune sperimentazioni in avanti e a centrocampo, e tutto fa pensare che potrebbe riproporre questo assetto che, soprattutto in fase offensiva, è un 4231. Davanti a Szczesny dovrebbero agire Cuadrado, Bonucci, DeLigt e Pellegrini, anche lui confermato. A centrocampo, senza McKennie, sarà di nuovo il turno di Bentancur che farà coppia con Locatelli insieme a Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni. In attacco, dopo la panchina di Salerno, torna Morata, che sarà affiancato da Paulo Dybala, che si abbasserà poi sulla linea degli esterni per andare a formare in fase offensiva il 4231 che bene ha fatto nell'ultima trasferta infrasettimanale.

JUVENTUS (442): Szcesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata

Dal canto suo il Genoa del nuovo allenatore Shevchenko è ancora alle prese con l'infermeria piena, che si sta lentamente svuotando ma sta rallentando il lavoro del tecnico. Davanti a Sirigu dovrebbe essere confermata la linea di difesa a tre con Vanheusden, Masiello e Vasquez con Biraschi che potrebbe prendere il posto di uno dei tre. A centrocampo Badelj dovrebbe essere affiancato da Touré e Behrami mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci Ghiglione e Cambiaso. In attacco Ekuban, Pandev e Bianchi si giocano due maglie.

GENOA (352): Sirigu; Vanheusden, Masiello, Vasquez; Ghiglione, Badelj, Touré, Behrami, Cambiaso; Ekuban, Pandev