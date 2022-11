Serie A, la classifica rispetto all’anno scorso: Juve a +7

Ieri si è conclusa la quindicesima giornata di Serie A , dove la Juventus ha battuto per 3-0 la Lazio , grazie alla doppietta di Kean e al gol di Milik . I bianconeri hanno allungato la striscia positiva a sei vittorie di fila e così vanno alla sosta per il Mondiale al terzo posto, a 31 punti . L'appuntamento ora è a gennaio, dove inizierà un campionato diverso, in cui Allegri dovrebbe tornare ad avere a disposizione la rosa al completo.

La lunga pausa della Serie A consente di fare dei bilanci. Rispetto alla quindicesima giornata della scorsa stagione, la Juventus ha conquistato 7 punti in più. La squadra che ha migliorato di più è la Salernitana, che l'anno scorso aveva iniziato in modo disastroso, con 9 punti in più, seguita da Lazio e Udinese a +8. Il Napoli capolista invece ha 5 punti in più. Prima parte di stagione disastrosa invece per il Verona, che ha perso ben 15 punti. Molto male anche la Sampdoria con -9. Tra le squadre di vertice, il Milan è a -2, l'Inter e l'Atalanta a -4 e la Roma a +2.