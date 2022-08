Immobile: “Vlahovic farà più di 20 gol, li ha nelle corde”

L'attaccante della Lazio ha parlato del campionato di Serie A e dei suoi colleghi attaccanti, profetizzando quanti gol potrebbero mettere a segno

redazionejuvenews

Il campionato è appena iniziato, ma gli attaccanti della Serie A già stanno facendo vedere tutto ciò di cui sono capaci sottoporta. La punta della Lazio Ciro Immobile, ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN della situazione in Serie A e dei suoi colleghi attaccanti.

"Ci sono molti grandi attaccanti questa stagione. Lukaku? Credo che abbia parecchia rabbia dentro. Credo farà dai 20 ai 25 gol. Lautaro? O li fa uno o li fa l'altro. Secondo me dai 13 ai 18. Vlahovic più di 20 sicuro, li ha nelle corde. Tra Giroud, Origi e Rebic 35 gol li fanno. Jovic? Non più di 15. Osimhen? È un attaccante che mi piace molto, voglio dire un numero preciso: secondo me fa 19 gol. La coppia Zapata-Muriel tra i 25 e i 30 tutti e due insieme. Abraham? Se anche quest'anno fa gli stessi gol dell'anno scorso si può parlare già di un bomber che ha fatto tanti gol per due stagioni consecutive. Credo dai 15 ai 20. Immobile? Per ora sto a uno".

"Freddezza sottoporta? Un po' è istinto sicuramente e un po' è anche esperienza. Studio i portieri, ma io ho fatto tanti gol di istinto soprattutto quando ero più giovane. Tanti gol so dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. Ho fatto tanti gol già prima di averli fatti. Mi spiego meglio. Già immagino il gol durante l'azione. Già so come potrebbe finire. Io ho avuto un'occasione con il Bologna, un tiro di sinistro nel primo tempo. Durante la conduzione del pallone avevo pensato di fare il cucchiaio. Ti spiego per quale motivo: ero messo un po' laterale e il portiere riusciva a coprire tutta la porta come ha fatto. Però alla fine quando sono arrivato davanti a lui la palla mi e rimbalzata davanti e quindi non sono più riuscito a mettere il piede sotto e ho provato a tirare nel miglior modo che potevo. E poi Skorupski ha fatto una bella parata ed è andata così"

"Per arrivare a Piola ne mancano altri 100, anzi 90. Lo sai come la penso. I numeri di ogni stagione ci tracci una linea e sotto ti viene il totale di quello che hai fatto in Champions, Europa League, Coppa Italia, campionato. È ovvio che più vado avanti e più diventa interessante quello che mi dici, però lo sai che non ci penso".