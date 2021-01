I portieri e il Portiere: Donnarumma e Handanovic fanno gli auguri a Buffon

TORINO – Un giorno speciale per tutto il mondo Juventus, non solo per lui. Gigi Buffon compie 43 anni e, ancora una volta da protagonista, sta guidando la sua squadra in questa stagione. Ieri sera, infatti, il campione del Mondo del 2006 ha difesa la porta bianconera per la 678esima volta nei quarti di finale di Coppa Italia. La Vecchia Signora ha conquistato l’accesso alle semifinali, dove affronterà l’Inter di Antonio Conte. Nel frattempo, in campionato i bianconeri sono solo a 7 punti di distanza dal Milan capolista, ma hanno ancora una partita da recuperare. Dunque, anche in Serie A la squadra allenata da Andrea Pirlo lotterà per arrivare fino in fondo e, magari, regalare a Gigi l’undicesimo Scudetto della sua carriera. Un record assoluto, per un campione assoluto.

In questo giorno così speciale, dei colleghi di eccezione ha voluto celebrare il suo 43esimo compleanno: stiamo parlando proprio degli estremi difensori delle due milanesi, le rivali storiche della Juve per il dominio in Italia. Infatti, Gianluigi Donnarumma (omonimo dello juventino e suo successore in Nazionale) e Samir Handanovic, hanno mandato dei messaggi di auguri per Buffon. I portieri fanno gli auguri al Portiere.

Il calciatore rossonero, sulle colonne di TuttoSport, ha detto: "Buon compleanno grande Gigi! Da sempre per me sei un modello da seguire e anche adesso, con la tua grinta e la tua determinazione, sei da esempio per tutti noi". Il capitano nerazzurro, invece, ha detto: "Anche io voglio fare i miei auguri a Gigi Buffon. Il suo modo di giocare in porta è stato una fonte di ispirazioni per tanti portieri come me, quando abbiamo iniziato a giocare da professionisti. Nel corso degli anni, quando era diventato un mio collega e poi un mio avversario, ho sempre avuto grande ammirazione per lui e, anche se è passato qualche anno, mi ricordo molto bene delle uscite basse o delle parate incredibili. Tanti auguri Gigi".