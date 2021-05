I migliori 5 gol di Sassuolo-Juventus

redazionejuvenews

TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato i migliori 5 gol di Sassuolo-Juventus. Di seguito li riportiamo.

2018-19 SAMI KHEDIRA

"Festa di gruppo per la rete che sblocca il Sassuolo-Juventus meno equilibrato dei 7 giocati, conclusosi con un secco 0-3. A inaugurare le marcature è Sami Khedira, bravo ad avventarsi su una respinta di Consigli determinata da un secco destro di Cristiano Ronaldo. Per il tedesco mettere la palla in rete a porta vuota è un gioco da ragazzi, molto più facile del gol realizzato nello stadio stadio due anni prima.

2017-18 PAULO DYBALA

Una partita perfetta si traduce in un'immagine simbolo molto forte: la standing-ovation del pubblico, tifosi avversari compresi. Paulo Dybala riceve un riconoscimento tra i più graditi per un calciatore in seguito a una tripletta. Gol tutti belli: qui vediamo il secondo e sembra una scena di calcio a 5, con la conclusione di punta e 4 giocatori del Sassuolo impegnati vanamente a contrastarlo.

2016-17 GONZALO HIGUAIN

Tutta la felicità dell'Higuain del suo primo anno in bianconero condensata in questo scatto fotografico, con alle spalle la resa di Consigli. Del tutto giustificati l'uno e l'altro atteggiamento perché la rete del Pipita è implacabile. Arriva dopo appena 9 minuti ed è un esterno destro che trasforma un cross di Alex Sandro in una traiettoria imparabile. Senza contare che già all'andata Gonzalo aveva colpito gli emiliani con una doppietta in apertura di gara.

2014-15 PAUL POGBA

Ci sono gol che valgono tantissimo pur non determinando la conquista dei 3 punti. É il caso di questo di Pogba, che mette in equilibrio dopo appena 6 minuti la situazione determinata dal gol di Zaza per i padroni di casa. Parte del merito della rete di Paul, la cui coordinazione al tiro è praticamente perfetta, nasce da Carlos Tevez, che va a salvare un pallone che altri avrebbero legittimamente pensato come ormai perduto, per poi consegnarlo al compagno.

2013-14 CLAUDIO MARCHISIO

Nella breve storia di Sassuolo-Juventus, questa è una delle immagini più significative. Perché al minuto 58 la Signora si trova per la prima volta in vantaggio dopo che Tevez ha firmato l'1-1. L'autore del capovolgimento del risultato – dopo arriverà anche la rete di Llorente – è Claudio Marchisio, bravissimo a colpire, traducendo in un gol pesante un passaggio di Pirlo".