I duelli di Juventus-Inter

redazionejuvenews

TORINO - In occasione di Juventus-Inter, il sito ufficiale bianconero ha pubblicato i migliori duelli della sfida nel corso degli anni

BETTEGA VS MARINI

1979-80: quando Juventus e Inter si affrontano allo stadio Comunale, i nerazzurri non sono ancora campioni d'Italia matematicamente, ma il vantaggio in classifica è praticamente incolmabile a 6 giornate dal termine. I bianconeri - spinti da Bettega in corsa nella classifica cannonieri – vincono 2-0 ed è proprio Bobby-gol ad aprire le marcature. Qui lo vediamo contrastato da un centrocampista, Giampiero Marini, in una di quelle classiche azioni dove Roberto partecipa alla costruzione della manovra partendo da fuori area.

CABRINI VS BAGNI

Anche Antonio Cabrini e Salvatore Bagni hanno condiviso avventure azzurre. Da avversari hanno dato vita a confronti accesi, come questo del 1983-84, nel quale prevale la Signora con il risultato di 2-0. Il duello tra i due si è verificato molte volte: prima dell'Inter, Bagni ha vestito la maglia del Perugia e dopo quella del Napoli. Un confronto durato più di 10 anni e l'ultima puntata – nel 1988 – ha visto proprio Cabrini aprire con un gol la vittoria per 3-1 della Juve sui partenopei campioni d'Italia in carica.

RUI BARROS VS BREHME

Uno scattante Rui Barros contro uno dei terzini sinistri più forti dell'epoca, Andreas Brehme, in un Juventus-Inter terminato 1-0. Siamo nel 1989-90, stagione nella quale entrambi avranno qualcosa da festeggiare alla fine: il portoghese con la Juventus partecipa da protagonista alla doppia vittoria della Coppa Italia e della Coppa Uefa; il tedesco si laurea campione del mondo con la sua nazionale, segnando il rigore decisivo nella finale contro l'Argentina allo stadio Olimpico.

ALEX SANDRO VS MEDEL

Brasile contro Cile all'Allianz Stadium, l'esterno bianconero contro il mastino nerazzurro per un'altra affermazione della Signora per 1-0. Siano nello Juventus-Inter del 2016-17 e i due protagonisti del duello sono interpreti di una buona gara. Alex Sandro è particolarmente attento su Candreva. Medel copre i tagli in profondità degli attaccanti bianconeri e riceve un giallo per proteste, poco prima della rete di Cuadrado che decide l'incontro.

DOUGLAS COSTA VS BASTONI

Un duello della prima ora di gioco dell'ultimo Juventus-Inter. Dura infatti 60 minuti la gara di Douglas Costa, che rientra in campo dopo un mese di inattività forzata. A sostituirlo è Paulo Dybala, che firma la rete del 2-0, l'ultima prima della lunga pausa del primo lockdown. A contrastare il brasiliano c'è Alessandro Bastoni, uno dei punti di forza dell'Inter di questa stagione. Nella serata Douglas Costa è l'uomo che effettua il maggior numero di dribbling positivi, mentre Bastoni è il giocatore che fa più passaggi riusciti".