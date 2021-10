Verona-Juventus 2-1: McKennie non basta, Simeone distrugge i bianconeri

Altra pessima prestazione da parte della Juventus, pressata dal primo all'ultimo minuto da un ottimo Verona. Il gol di McKennie non basta

Il primo tempo della Juventus è da incubo, pressata a tutto campo dal primo minuto dall'Hellas Verona. La squadra di Igor Tudor è la formazione ad aver segnato più gol nei primi 15 minuti di gara in questo inizio di stagione, e infatti dopo 14' è già avanti 2 a 0. Doppietta per Simeone, che segna un gol spettacolare, da cineteca. Ottima prestazione anche per Caprari e Barak, che agiscono tra le linee bianconere e mettono in seria difficoltà la difesa della squadra di Massimiliano Allegri. L'unico a salvarsi tra le fila della Juventus è Paulo Dybala, l'unico in grado di rendersi pericoloso in fase offensiva. Per lui anche un'incredibile traversa colpita al 44' minuto. Per il resto tanti errori in fase di impostazione, con i bianconeri in grande difficoltà nell'aggirare la pressione avversaria. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2 a 0.