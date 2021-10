Le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus: Morata bocciato?

Dopo aver perso contro il Sassuolo, i bianconeri guardano subito al prossimo match. Ecco le probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus

redazionejuvenews

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Sassuolo che per la Juventus di Massimiliano Allegri è subito il momento di guardare avanti. Sabato i bianconeri affronteranno l'Hellas Verona di Igor Tudor, una squadra temibile, che in questa stagione ha già dato del filo da torcere a molte squadre. Per la Juventus vincere sarà fondamentale, l'unico risultato possibile. Riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Il Verona si schiererà in campo con il solito 3-4-2-1. In porta Montipò, difeso da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. Faraoni e Lazovic sulle fasce, con Ilic e Veloso a centro campo. Barak e Caprari agiranno alle spalle di Simeone unica punta. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà prestare particolare attenzione ai tre attaccanti gialloblù, particolarmente in forma. Simeone ha infatti segnato ben quattro gol alla Lazio dell'ex Juve Maurizio Sarri, mentre Caprari è in un momento di forma super: per lui ben tre gol e quattro assist in questo inizio di stagione.

Per la sua Juventus, Massimiliano Allegri si affiderà ancora ad un 4-4-2. Szczesny confermato tra i pali. Difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. De Sciglio sarà out, alle prese con infortunio muscolare. Cuadrado e McKennie agiranno sulle fasce, con Bentancur e Locatelli in mediana. Tandem d'attacco composto da Dybala e Chiesa, i due uomini migliori tra le fila della Juventus. Panchina (quasi punitiva) per Morata, che ha deluso su tutti i fronti contro il Sassuolo. In ogni caso lo spagnolo sarà in panchina, pronto a subentrare a partita in corso. Insieme a lui anche Kulusevski e Kaio Jorge.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Chiesa. All. Allegri.