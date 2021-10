Verso Hellas Verona-Juve: precedenti e pronostici sorridono ai bianconeri

Precedenti e pronostici pendono dalla parte della Juventus: riusciranno i bianconeri a portare a casa il risultato contro l'Hellas Verona?

La sconfitta della Juventus contro il Sassuolo rischia di compromettere gravemente il proseguo della stagione bianconera. La squadra di Massimiliano Allegri è chiamata ad un vero e proprio miracolo se vorrà ancora sperare nello scudetto. Molto più probabilmente, i tifosi bianconeri si dovranno accontentare di un piazzamento in Champions League , opzione decisamente più plausibile. La Juventus dovrà però tornare subito a vincere, senza perdere altri punti per strada. Il prossimo avversario sarà l'Hellas Verona, squadra molto in forma che la scorsa settimana ha battuto 4 a 1 la Lazio: vietato abbassare la guardia.

I precedenti pendono tutti dalla parte della Juventus. Le due squadre si sono affrontate 81 volte in Serie A: 47 vittorie per i bianconeri, 20 pareggi e 14 sconfitte. La passata stagione, però, l'Hellas Verona si è dimostrata un avversario decisamente temibile, tanto che i gialloblù sono riusciti a vincere nel match di andata e a pareggiare in quello di ritorno. Quest'anno la situazione potrebbe essere cambiata, visto che Ivan Juric ha lasciato la panchina della squadra. L'addio dell'allenatore croato potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il nuovo tecnico Igor Tudor, ex vice allenatore della Juventus sotto la gestione di Andrea Pirlo, fino ad ora non lo sta però facendo rimpiangere.